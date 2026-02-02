"Такого не было никогда": рынок легальных сигарет в Украине стремительно сокращается
- Рынок легальных сигарет в Украине сокращается на 10 – 15% ежегодно из-за роста нелегального рынка, обусловлено значительной разницей в цене между легальными и нелегальными продуктами.
- В 2025 году было внесено 304 уголовных производства по фактам незаконного оборота табачных изделий, с изъятием товаров на сумму 2,234 миллиарда гривен, что на 60% больше, чем в 2024 году.
Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10–15% ежегодно, что является слишком большими показателем. Все из-за того, что нелегальный табачный рынок набирает все больше оборотов.
Как и почему украинцы выбирают нелегальные сигареты вместо легальных?
Такая ситуация на табачном рынке Украины наблюдается впервые, пишет "Интерфакс-Украина".
Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,
– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.
По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно выросла.
70% сигарет – это низкоценовой сегмент. Это люди, которые приходят в точку продажи и спрашивают: дайте мне самые дешевые сигареты. На сегодня они получают нелегальные сигареты по 70 – 78 гривен (за пачку), когда по закону сигареты не могут стоить сегодня меньше 125 гривен,
– рассказал Барабаш.
Так, с 1 января 2026 года из-за очередной индексации акцизов легальные сигареты подорожали на 15 – 17%.
Противодействие теневому рынку сигарет
Рынок табачных изделий остается одним из самых тенизированных, что означает миллиардные потери бюджета, неконтролируемый оборот подакцизной продукции и неравные условия для легального бизнеса, пишет БЭБ.
Так, в 2025 году по фактам незаконного оборота табачных изделий в ЕРДР внесли 304 уголовных производства, из которых 170 направили в суд. Общая ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет 2,234 миллиарда гривен, что почти на 60% больше, чем в 2024 году (1,4 млрд грн).
За год прекратили работу 28 промышленных производственных линий и изъяли:
- Сигареты: 2 074 533 пачек;
- Табак : 351 072 килограмма;
- Марки акцизного налога: 9 590 580 штук;
- Бумажные гильзы: 2 540 000 штук;
- Упаковка: 4 542 939 штук;
- Фильтр-палочки: 497 623 коробки.
Что известно о теневых схемах украинского бизнеса?
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФОПов по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.
Количество ФЛП в Украине значительно возросло в конце 2025 года, в частности в розничной торговле, ИТ и других услугах. Этот рост связывают со схемами уклонения от налогов через "дробление бизнеса", что позволяет избегать полной уплаты налогов.