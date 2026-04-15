На захід Європи: Roshen планує "захопити" ринок ще однієї країни
Кондитерська корпорація Roshen планує вихід на ринок Великої Британії. Обсяг британського ринку солодощів перевищує 5 мільярдів фунтів стерлінгів.
Що відомо про Roshen Великій Британії?
На британський ринок у Roshen мають великі сподівання. Про це повідомив комерційний директор компанії у Західній Європі та Британії Дмитро Січкар, пише "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також Який вигляд має фабрика "Рошен" у Києві після масованого обстрілу
Британський кондитерський ринок оцінюється більш ніж у 5 мільярдів фунтів. Він конкурентний, проте винагороджує бренди, які приносять справжню якість, європейську спадщину та історію, про яку варто розповісти,
– підкреслив Січкар.
За його словами, у планах компанії – створення повноцінної присутності з широким асортиментом продукції. Для британських споживачів Roshen планує запропонувати:
- шоколад;
- карамель;
- печиво;
- подарункові набори.
Наразі компанія веде переговори з місцевими ритейлерами, оптовими партнерами та дистриб’юторами, щоб включити українську продукцію до їхнього асортименту.
Цікаво! За підсумками 2025 року Roshen посідає 27 місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Кінцевим бенефіціаром компанії є Олексій Порошенко – син п’ятого президента України Петра Порошенка.
Новини Roshen в Україні
Прибуток основної компанії – ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" зріс на 21,5%, сягнувши близько 8 мільярдів гривень у 2025 році.
Кілька підрозділів корпорації, включаючи Вінницький молочний завод та Київську кондитерську фабрику, продемонстрували значне зростання виторгу та прибутку, попри руйнування логістичного центру внаслідок російського удару.
У ніч на 7 лютого російський удар майже повністю зруйнував логістичний центр Roshen на Київщині. Під час попереднього обстрілу Roshen у Києві загинула одна людина, а кілька отримали поранення.