Проблеми в російській економіці: чи допоможе підняття ПДВ

В Росії підняли податок на додану вартість з 20% до 22%. Такий хід подій свідчить про те, що в Росії закінчуються кошти внаслідок розпочатої війни проти України. Враховуючи, що друкування коштів є доволі руйнівним для економіки, росіяни вирішили шукати інші джерела.

Як російське населення бідніє внаслідок війни?

Наразі в Росії спостерігається падіння споживання, що є незвичним. Для порівняння: в Україні споживання навпаки продовжувало зростати як у 2023 році, так і у 2025 році. Про це розповів для 24 Каналу економіст Сергій Фурса.

Це свідчить про те, що росіяни перестали ходити у великі та дорогі магазини, а все більше орієнтуються на магазини, де пропонують знижені ціни.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір, економіст Будь-яка статистика, яка зараз насправді виходить з Росії, вона завжди є приємною для нас. Адже доволі рідко ми бачимо, що показники не впали.

Наприклад російська нафта вже коштує орієнтовно 35 доларів за барель, а за іншими джерелами – навіть 33 долари за барель.

Чому нафта та промисловість не рятує російську економіку?

Фурса припускає, що ціна на нафту може опуститися до 30 доларів, адже в цій ситуації можливі будь-які варіанти залежно від того, як працюватимуть санкції та що буде з ринком нафти в загальному.

Однак де-факто, з врахуванням інфляції, ціни зараз майже як у 90-х роках, коли була глибока криза.

Але попри це, їм досі вигідно добувати нафту. Коли ми говоримо про собівартість нафти, ті вкладання в галузь, які були зроблені 10 – 30 років тому, досі мають позитивний грошовий потік,

– пояснює Фурса.

Російська промисловість також продовжує знижуватися, додає економіст. Ті сектори, які заробляють, розвиваються або виживають саме завдяки війні, демонструються менше виробництво. І це свідчить про дефіцит грошей, який росіяни намагаються виправити.

Яка ситуація з податками в Росії?