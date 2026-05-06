Росія вгатила по складу VARUS у Дніпрі: є загиблі й важко поранені

Загиблими виявилися співробітники компанії, які працювали на доставці повідомили у VARUS.

Ворожий удар 05.05.2026 забрав життя людей, які щодня дбали про доставку продуктів у оселі. Це непоправна втрата. Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними загиблих,

– зазначили в компанії.

У VARUS не розголошують кількість загиблих людей поки що. Однак співвласник мережі Руслан Шостак повідомив, що є також постраждалі, які знаходяться у важкому стані.

Ця ніч стала найважчою для співробітників, для всіх нас… Найстрашніше – загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні,

– додав Шостак.

Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом.

Водночас компанія у своєму дописі в соцмережах зауважила, що ворожий обстріл завдав значних руйнувань. Через це у магазинах VARUS можуть бути затримки постачання та обмеження асортименту.

Однак мережа вже працює над відновленням повноцінних постачань.

Фото: Наслідки удару Росії по складу VARUS / Руслан Шостак