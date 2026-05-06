6 травня, 09:54
Росія вгатила по складу VARUS у Дніпрі: є загиблі й важко поранені

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російська армія вдарила по розподільчому центру VARUS у Дніпрі, що призвело до загибелі людей.
  • Загиблими є співробітники компанії, які працювали на доставці.

Російська армія напередодні вдарила по розподільчому центру мережі супермаркетів VARUS у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки на склад компанії загинули люди.

Які наслідки удару Росії?

Загиблими виявилися співробітники компанії, які працювали на доставці повідомили у VARUS

Ворожий удар 05.05.2026 забрав життя людей, які щодня дбали про доставку продуктів у оселі. Це непоправна втрата. Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними загиблих, 
– зазначили в компанії. 

У VARUS не розголошують кількість загиблих людей поки що. Однак співвласник мережі Руслан Шостак повідомив, що є також постраждалі, які знаходяться у важкому стані. 

Ця ніч стала найважчою для співробітників, для всіх нас… Найстрашніше – загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні, 
– додав Шостак. 

Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом. 

Водночас компанія у своєму дописі в соцмережах зауважила, що ворожий обстріл завдав значних руйнувань. Через це у магазинах VARUS можуть бути затримки постачання та обмеження асортименту. 

Однак мережа вже працює над відновленням повноцінних постачань.

Фото: Наслідки удару Росії по складу VARUS / Руслан Шостак 

 
 
 

 