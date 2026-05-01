Металургія "помирає": найбільший сталеливарний завод Росії посипався зі збитками в 5 мільярдів

Один із найбільших металургійних гравців Росії – Новолипецький металургійний комбінат – різко погіршив фінансові результати та завершив перший квартал 2026 року зі збитком. Це свідчить про занепад металургії як галузі.

Чому Новолипецький металургійний комбінат зазнав рекордних збитків?

За звітністю, підприємство втратило 5,9 мільярдів рублів, пише The Moscow Times.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року збиток становив 1,23 мільярда рублів. Тобто фінансові втрати зросли майже у п’ять разів.

Ще рік тому ситуація виглядала протилежною: у 2025 році комбінат отримав 86,7 мільярдів рублів прибутку. Але вже на початку 2026 року показники різко просіли. Виручка впала приблизно на 10% – до 145,6 мільярдів рублів, а операційна діяльність принесла понад 6 мільярдів рублів збитків.

Йдеться про підприємство світового масштабу: комбінат, збудований ще у 1930-х роках, здатен виробляти до 17 мільйонів тонн сталі на рік і входить до топ-20 найбільших у світі.

Чому металургія Росії помирає?

Аналітики зазначають, що ситуація погіршується по всьому металургійному сектору Росії.

Російська сталеливарна промисловість заходить у складний період, і ця тенденція може зберегтися протягом багатьох років. Без подальшої державної підтримки існує ризик повернення умов початку 2000-х років,

– каже аналітик БКС Кирило Чуйко.

Відомо, що на металургів зараз тиснуть: падіння внутрішнього попиту – мінус 15%; скорочення експорту через санкції – приблизно на третину (мінус 10 мільйонів тонн); загальне уповільнення економіки Росії; перевиробництво – потужності перевищують потреби ринку майже вдвічі

Виробничі потужності російських металургів перевищують ринкові потреби вдвічі,

– каже Гендиректор Магнітогорського комбінату Павло Шиляєв.

Що це означає?

Ситуація виглядає системною, а не тимчасовою:

металургія – одна з базових галузей економіки Росії;

її падіння сигналізує про загальне охолодження економіки;

без державних вливань галузь може піти у затяжну кризу;

компанії вже скорочують інвестиції, зупиняють ремонти та готуються до звільнень.

Отже, фактично ринок входить у фазу, коли навіть великі гравці не можуть працювати "в плюс" без підтримки.

Як занепадає інший металургійний гігант Росії "Сєвєрсталь"?

За даними ПАТ "Северсталь", одного з провідних виробників сталі в країні, зниження споживання сталі в Росії прискорилося в першому кварталі на тлі уповільнення економіки, пише Bloomberg.

Фінансові показники "Сєвєрсталі" різко погіршилися:

виручка впала на 19% –до 145,3 мільярдів рублів;

прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу впав на 54% – до 17,9 мільярдів рублів;

рентабельність просіла до 12% – один із найнижчих рівнів в історії компанії.

Фактично мова йде не просто про спад, а про серйозний удар по ефективності бізнесу.

Щоб втриматися на плаву, компанія вже змушена урізати витрати: скорочуються інвестиції, витрати на персонал і технічне обслуговування.

Наскільки металургія важлива для Росії?

На російську металургію тиснуть висока ключова ставка Центрального банку та міцний курс рубля. Кредити є надто дорогими для бізнесу, а сильний рубль обмежує доходи від експорту. Про це в коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Коли ми дивимося на економіку Росії, перша – це нафтогазова галузь, але друга – металургія. Це дуже легко зрозуміти, якщо подивитися російський список Forbes. Де основні мільярдери? Це або нафта, або метали. Мордашов – "Сєвєрсталь", Лісін – "Новоліпецький металургійний комбінат", Рашніков – "Магнітогорський комбінат".

Економіст Іван Ус говорить, що з огляду на становище галузі ризики подальших скорочень працівників великих металургійних підприємств є дуже високими. Експерт нагадав, що ще в червні 2025 року на Петербурзькому економічному форумі гендиректор "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов припустив можливість зупинки металургійних підприємств у Росії через чинну монетарну політику.

Санкції проти Росії відрізають традиційні ринки збуту для металургійної продукції. Водночас суттєвого тиску завдає висока ключова ставка російського Центрального банку. Нині вона становить 15% річних.

За словами експерта Івана Уса, для розвитку металургійної галузі в Росії ключова ставка є надто високою й не відповідає тому, чого потребує економіка. Голова Сбербанку Герман Греф заявляв, що оптимальною є ставка у 12%, тоді як голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін оцінював потрібний рівень у 7 – 8%.

Друга проблема – це курс рубля. Зараз він трохи просів, але все одно становить ±80 рублів за долар. На початку 2025 року було 100 рублів за долар. Виходить, що рубль зміцнюється, і політично це виглядає як дуже гарна історія. Але металурги заробляють на експорті, тож якщо раніше за один мільйон доларів вони отримували 100 мільйонів рублів, зараз – тільки 80. Чому це важливий момент: витрати в Росії в рублях, а заробляють вони у валюті, тож менше отримують ресурсу для внутрішніх витрат, зокрема – на зарплати,

– підсумовує Іван Ус.

Ці два фактори підштовхують підприємства до скорочення виробництва й скорочення витрат, а в перспективі – й закриття.

