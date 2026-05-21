Був у списку Forbes: в Росії загинув мільярдер з нафтового бізнесу

У Ленінградській області Росії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув російський бізнесмен Михайло Смирнов. Він – голова ради директорів "Балтійської паливної компанії", якого згадували у рейтингах заможних підприємців.

Що відомо загибеь мільярдера Смирнова?

Аварія сталася на трасі "Піски – Сосново – Підгір’я" на 49-му кілометрі, пише росЗМІ "Медуза".

За даними російських медіа, він керував мотоциклом Triumph, коли не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Haval. Від отриманих травм бізнесмен загинув на місці.

Що відомо про обставини ДТП?

За попередньою інформацією:

водій мотоцикла не мав відповідної категорії посвідчення;

за останні два роки він 19 разів притягувався до відповідальності за порушення ПДР;

переважна більшість штрафів – перевищення швидкості.

Подібні фактори часто підвищують ризики тяжких ДТП, особливо на заміських трасах із поворотами та високою швидкістю руху.

Хто такий Михайло Смирнов?

Михайло Смирнов був відомим російським фінансистом і великим підприємцем паливного ринку Північно-Західного регіону Росії.

Головні активи: Смирнов тривалий час був співвласником та головою ради директорів "Балтійської паливної компанії" та власником 50% акцій компанії "Нева Ойл". Ці підприємства забезпечують експорт нафтопродуктів та бункерування (заправку паливом) морських суден у Великому порту Санкт-Петербурга.

Смирнов тривалий час був співвласником та головою ради директорів "Балтійської паливної компанії" та власником 50% акцій компанії "Нева Ойл". Ці підприємства забезпечують експорт нафтопродуктів та бункерування (заправку паливом) морських суден у Великому порту Санкт-Петербурга. Кар'єрний шлях: До нафтового сектору Смирнов працював на топпосадах у банківській сфері, зокрема в банку "Санкт-Петербург". У 2015 році він також очолював велику корпорацію AEON Corporation, яка входила до списку 200 найбільших компаній за версією Forbes. Загалом за життя він брав участь в управлінні 26 компаніями у сферах логістики, фінансів, нерухомості та ресторанного бізнесу.

Зауважте! Російський бізнес-сектор паливної галузі традиційно є одним із найбільш капіталомістких і пов’язаних із експортною інфраструктурою. Такі компанії, як "Балтійська паливна компанія", працюють у сфері логістики нафтопродуктів і морського бункерування, що робить їх важливими елементами регіональної економіки. Загибель Михайла Смирнова може вплинути насамперед на бізнес-структури, пов’язані з його активами.

Скільки доларових мільярдерів у Росії і які в них статки?

Торік список російського Forbes поповнився ще на 9 осіб і тепер налічує 155 мільярдерів із сукупним статком 696,5 мільярдів доларів, пише The Moscow Times.

У порівнянні з 2021 роком їх стало на 22 більше, а якщо дивитися на 2005 рік, кількість зросла більш ніж у п’ять разів. Загальний обсяг статків також продовжив зростання:

За рік він додав 70,1 мільярдів доларів, а відносно довоєнного 2021 року – 90,3 мільярдів доларів.

У довшій ретроспективі, за 20 років, сукупне багатство збільшилося на 590 мільярдів доларів, або на 553%.

Відомо, що нині російські мільярдери контролюють активи на 52,2 трильйонів рублів. Це приблизно 24% всієї економіки Росії, яка оцінюється у 214 трильйонів.

Їхній сукупний капітал майже дорівнює золотовалютним резервам Центрального банку Росії, які становлять близько 770 мільярдів доларів. Він також на чверть перевищує федеральний бюджет і більш ніж удвічі перевищує сумарні бюджети всіх регіонів.

Хто у списку найбагатших людей Росії?

За рік збільшити статки змогли 85 мільярдерів:

Лідером рейтингу став Олексій Мордашов, власник "Сєвєрсталі" та Nordgold. Його капітал зріс на 8,4 мільярди доларів і досяг 37 мільярдів. Він став першим російським мільярдером, який подолав позначку у 30 мільярдів доларів. На другому місці Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", який додав 5,5 мільярдів доларів і тепер оцінюється у 29,7 мільярдів. Третю позицію займає Вагіт Алекперов із приростом у 800 мільйонів доларів та статками 29,5 мільярдів, попри складну ситуацію в енергетичному секторі.

Чому в світі росте кількість мільярдерів?

Кількість надбагатих людей у світі продовжує швидко зростати, а глобальний капітал дедалі більше концентрується в руках обмеженої групи осіб. Про це пише The Guardian із посиланням на аналітиків Knight Frank.

За їхніми оцінками, нині у світі налічується близько 3 110 мільярдерів. Однак ключова тенденція полягає не у самій цифрі, а у темпах її зростання – вони залишаються стабільно високими.

Експерти прогнозують, що до 2031 року кількість мільярдерів може зрости приблизно до 3 915 осіб. Це означає збільшення майже на чверть лише за п’ять років.

Ще швидше розширюється сегмент мультимільйонерів – людей зі статками від 30 мільйонів доларів. Якщо у 2021 році їх було близько 162 тисяч, то зараз їхня кількість перевищує 713 тисяч. Це більш ніж триразове зростання.

Дослідники Knight Frank пояснюють таку динаміку насамперед розвитком технологічного сектору. Особливу роль відіграють штучний інтелект та IT-індустрія, які суттєво прискорили створення та масштабування бізнесів.

Ліам Бейлі Керівник глобальних досліджень Knight Frank Ліам Бейлі Можливості для розширення ніколи не були такими високими. Те, що раніше вимагало десятиліть, тепер може перетворюватися на великі статки буквально за кілька років – і в значно більших обсягах, ніж раніше.

У результаті формується ефект швидкого самозростання капіталу, коли гроші генерують нові гроші значно швидше, ніж у попередні десятиліття.

Що це означає?

Прискорення концентрації капіталу у високотехнологічних секторах; Посилення розриву між різними соціальними групами; Зростання ролі глобальних фінансових центрів; Формування "ефекту самоприскорення" багатства.

