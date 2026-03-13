Мовне рішення від Rozetka: як маркетплейс відмовився від російськомовної версії сайту
Мережа Rozetka відмовилась від російської мови на своєму сайті. Попри те, що результати пошуку в Google можуть відображатись російською, із переходом на сайт – працює лише українська версія.
Що відомо про оновлення сайту Rozetka?
Про те, чи можна переглянути сайт маркетплейсу російською мовою, йдеться в повідомленні.
Так, український інтернет-магазин прибрав російську версію сайту. Тепер зайти на його сторінку й переглядати товари можна лише українською.
Російськомовна версія Rozetka не працює / Скриншот з телеграм-каналу Digital masons
"Межа" звернулася до Rozetka за офіційним коментарем й отримала підтвердження. Однак нині російська ще залишається в структурі сайту.
Це працює так: під час пошуку результати можуть відображатись російською, але коли перейти на відповідну сторінку – вона буде українською. Перегляд сайту в російській версії неможливий.
Що відомо про роботу маркетплейсу Rozetka за кордоном?
З 2023 року мережа працює за кордоном – у Польщі. Нині масштаби продажів на ринку перевищують сотні мільйонів євро на рік. Про це розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін в інтерв'ю ЕП.
Хоча під час виходу на закордонний ринок, у компанії більше сподівались на діаспору, однак ситуація інакша. Маркетплейс має попит і в самих поляків.
Спочатку ми робили ставку на українців, які приїхали до Польщі і знають, що таке Rozetka. У нас частка українців серед клієнтів більша, ніж частка українців у населенні Польщі. Але все одно абсолютна більшість наших клієнтів – поляки,
– зазначив Чечоткін.
Він додав, що польський споживач прискіпливий, тому в тамтешній мережі фіксують більше повернень, ніж в Україні.
