Для ввезення автівки з-за кордону обов’язкове її розмитнення. Для деяких категорій українців діють спеціальні умови.

Які автомобілі треба розмитнювати і що для цього потрібно?

Без офіційного розмитнення авто не може бути зареєстровано та експлуатуватися в країні на законних підставах, повідомляє 24 Канал з посиланням на сервіс CBL.

В Україні можливе розмитнення авто з подальшою подачею на першу реєстрацію, що відповідають нормам стандарту "ЄВРО-6" і вище, випущені в 2015 році і пізніше, зокрема:

вантажівок;

нових легкових авто;

автобусів;

тракторів колісних;

спеціалізованої техніки.

Які авто можна не розмитнювати? До 1 січня 2026 році на пільгових умовах без сплати мита дозволено розмитнювати електромобілі, що продовжує робити їх ввезення економічно вигідним.

Натомість на ввезення в Україну автотранспорту з гібридними силовими установками, що включають електродвигун і дизельний або бензиновий ДВЗ, поширюється стандартна без пільг процедура, що вимагає оплату всіх діючих митних платежів.

Для оформлення авто його власник чи уповноважена особа подає митному органу заяву про проведення митного оформлення машини. Процедура розмитнення авто та ввезення в Україну починається з підготовки пакету документів:

Документ про право власності; Паспорт транспортного засобу (оригінал та копія); Паспорт та код ІПН власника; Митна декларація; Сертифікат відповідності; Митний рахунок-фактура; Сертифікат походження.

Після цього Посадова особа митного органу в терміналі оглядає авто та встановлює його відповідність даним, зазначеним у поданих документах, у тому числі у копії Акту митного огляду, оформленого митним органом відправлення.

Скільки коштує розмитнення авто?

Для власників автомобілів, що ввозяться в Україну 2025 року, у загальному випадку у вартість розмитнення входять три показники:

мито 10% від вартості машини;

від вартості машини; акцизний збір , що залежить від об’єму мотора і віку авто;

, що залежить від об’єму мотора і віку авто; ПДВ 20% від сумарного мита, акцизу і вартості транспортного засобу.

Основні фактори, що впливають на розмір митних платежів – вартість автомобіля, рік випуску, об’єм двигуна, тип палива.

Для точного обрахування можна скористатися калькулятором розмитнення, який коректно автоматично об’єднує всі дані, щоб ви отримали точну суму обов’язкових платежів без переплат.

Онлайн калькулятор розмитнення авто від AUTO.RIA / скриншот 24 Каналу

Також на вартість впливатиме країна, з якої пригнали авто. Найпопулярнішими такими країнами є:

США;

Німеччина;

Нідерланди;

Польща;

Франція;

Швейцарія;

Бельгія;

Японія;

Канада;

Південна Корея.

Які правила розмитнення авто для УБД?

У 2025 році нульове розмитнення діє виключно для автомобілів, які ввозяться для потреб військових, наприклад, автомобілі для військових частин:

Транспортні засоби, які передаються військовим частинам, оформлюються як гуманітарна допомога;

Їх обов’язково потрібно передати до ЗСУ або конкретному військовослужбовцю;

Гуманітарна допомога оформлюється за спрощеною процедурою і звільняється від сплати мита.

Зауважте! Інші громадяни України, включно з УБД, повинні сплачувати всі передбачені податки на розмитнення.