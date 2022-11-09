Налоговая изменила порядок декларирования доходов для некоторых предпринимателей: кого это касается

Налоговая служба внесла изменения в порядок декларирования доходов отдельными категориями предпринимателей. Они начнут действовать с 1 января 2023 года.

Так, по приказу Минфина еще от 17 мая, устанавливаются новые формы для декларации доходов и изменения в процесс их заполнения. Бизнес 24 передает содержание документа.

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Что и для кого изменится

В тексте приказа отмечается, что изменения касаются собственников, арендаторов и пользователей на других условиях земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, а также предпринимателей.

Так, со следующего года они получат два новых приложения к декларации об имущественном положении и доходах. В них необходимо будет вносить налоговые расчеты по отдельным налогам и видам деятельности, в частности:

"Додаток Ф4" – расчет налоговых обязательств с налога на доходы физических лиц и военного сбора, налогооблагаемых доходов от продажи в течение отчетного года объекта или объектов недвижимого и движимого имущества.

– расчет налоговых обязательств с налога на доходы физических лиц и военного сбора, налогооблагаемых доходов от продажи в течение отчетного года объекта или объектов недвижимого и движимого имущества. "Приложение МНС" – расчет общего минимального налогового обязательства за налоговый отчетный год, рассчитываемый физическими лицами-предпринимателями (кроме лиц на упрощенной системе налогообложения) – владельцами, арендаторами, пользователями на других условиях (в том числе и на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

Напомним, что с 2023 года изменятся лимиты годового дохода для ФЛП на упрощенной системе налогообложения, а также размеры уплаты единого налога для отдельных групп физических лиц-предпринимателей. Подробнее об этом читайте по ссылке.