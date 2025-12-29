Бизнесу дали немного времени: запуск е-акциза на алкоголь и сигареты отложили

Е-акциз касается оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

26 декабря Кабинет Министров принял постановление, которое откладывает вступление в силу запуска электронной системы. Это поможет бизнесу подготовиться лучше:

По словам Минфира, внедрение е-Акциза сделает значительно сложнее попадание товаров с фальшивыми марками на полки магазинов. Благодаря системе покупатель сможет отсканировать код товара через приложение Дія и сразу убедиться, является ли алкоголь или табачные изделия настоящими, или это подделка.

В конце июля 2025 года состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где представители бизнеса, правительства и парламента обсудили готовность к запуску еАкциза. Еще тогда бизнес настаивал, на необходимости отсрочки внедрения системы из-за ее неготовности.