Бізнесу дали трохи часу: запуск е-акцизу на алкоголь та сигарети відклали

Уряд вирішив відтермінувати запровадження електронного акцизу, який мав вступити в дію 1 січня 2026 року. Бізнес скаржився, що на підготовку дали занадто малий термін, тому його продовжили майже на рік.

Коли запровадять е-акциз? Е-акциз стосується обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал. Дивіться також З полиць магазинів зникнуть популярні товари: зміни для українців з 1 січня 2026 26 грудня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує набрання чинності запуску електронної системи. Це допоможе бізнесу підготуватися краще: Обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок п еренесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року.

Період тестування програмного забезпечення системи продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.

З 1 січня 2026 року до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових акцизних марок. Це гарантує безперервність виробництва та торгівлі.

Це гарантує безперервність виробництва та торгівлі. Граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесено на 1 травня 2027 року. Як працюватиме система е-Акциз? За словами Мінфири, впровадження е-Акцизу зробить значно складнішим потрапляння товарів із фальшивими марками на полиці магазинів. Завдяки системі покупець зможе відсканувати код товару через застосунок Дія й одразу переконатися, чи є алкоголь або тютюнові вироби справжніми, чи це підробка.

Наприкінці липня 2025 року відбулося засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де представники бізнесу, уряду та парламенту обговорили готовність до запуску еАкцизу. Ще тоді бізнес наполягав, на необхідності відтермінування впровадження системи через її неготовність.

Бізнес виступив проти й попросив більше часу на підготовку, бо запровадження е-акцизу з 1 січня дало серйозні наслідки: тимчасовою або повною зупинкою діяльності легального бізнесу з 1 січня 2026 року, вибуховим зростанням тіньового обігу алкоголю й тютюну, зникненням імпортного та українського алкоголю й тютюну з полиць магазинів.