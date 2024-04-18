Конфискации быть: активы экс-президента "Мотор Сичи" взыщут в доход государства

ВАКС удовлетворил иск, поданный Минюстом, о применении санкции в форме взыскания в доход государства активов экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. А также решение касается и бывшего топ-менеджера компании – Петра Кононенко.

Что взыскали в доход государства

Поэтому, в доход государства будут взысканы корпоративные права на "Мотор банк", "Мотор Гарант", "Винницкий авиационный завод" и другие предприятия. В том числе: недвижимость, земельные участки, денежные средства, размещенные на счетах, оружие и другие активы.

Читайте также: США и Великобритания запретили биржам торговать важными для России металлами

Адвокаты Вячеслава Богуслаева подали апелляцию на это решение суда.

Решение также касается гендиректора российской компании "Борисфен" Петра Кононенко. Впрочем, по конфискации отдельных активов "третьих лиц" ВАКС отказал. Поэтому, министерство намерено подавать апелляцию.

Что известно о деле Богуслаева

СБУ задержала экс-президента компании "Мотор Сич" и экс-нардепа Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. Его подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину

В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в содействии России как государству агрессору, коллаборационной деятельности, содействию деятельности террористической организации и противодействию ВСУ.

Экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику продлили пребывание под стражей без права на залог до 10 июня 2024 года.

22 января Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход государства активов Богуслаева и Кононенко. Ведомство просило взыскать: более 30 единиц недвижимого имущества, корпоративные права более 10 юридических лиц, их доли в уставном капитале ООО "Фирма "Жекон", а также денежные средства на счетах в АО "ПУМБ" и АО "Мотор-Банк". В том числе имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы и большое количество огнестрельного оружия.