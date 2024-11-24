Имущество россиянина на 4 миллиарда переоформили несмотря на санкции: его должны были взыскать в актив государства

Активы группы "Юнигран" должны были отойти в собственность государства. Собственность россиянина на 4 миллиарда гривен переоформили на другое лицо, хотя санкции запрещали совершать такие действия.

Актив россиянина должен был принадлежать государству

Подсанкционному россиянину Игорю Наумцу принадлежала группа "Юнигран". Это один из крупнейших украинских производителей гранита и тротуарной плитки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Trap Aggressor.

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Общая стоимость актива составляет более 4 миллиардов гривен. В 2023 году СНБО ввел санкции против Наумца и других владельцев компании. Актив должны были конфисковать в пользу государства, а санкции запрещали совершать любые действия по передаче имущества.

Нарушение санкций и новый владелец

Несмотря на все запреты актив переоформили на нового владельца. Интересно, что судья Печерского районного суда Сергей Вовк отменил арест имущества, несмотря на то, что санкции никто не прекращал.

Как только арест был снят, начался процесс переоформления имущества на предпринимателя Сергея Шапрана. С подсанкционным Наумцом он подписал меморандум о разделении бизнеса "50 на 50". Активы "Юнигран" перед передачей новому владельцу прошли через транзит нескольких компаний. Расследователи отмечают, что подобные схемы переоформления имущества действовали во времена Януковича.