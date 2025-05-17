Топ профессий 2025: кого больше всего ищут работодатели

На украинском рынке труда наибольшим спросом пользуются рабочие профессии. При этом кандидаты часто имеют нереалистичные финансовые ожидания.

Какие профессии востребованы на рынке

Новое исследование ситуации на рынке труда провели швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation, Государственная служба занятости и Федерация работодателей Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также ИИ-директор: в украинских компаниях появляется новая элитная должность

Самые востребованные специалисты сегодня:

трактористы-машинисты в сфере сельского или лесного хозяйства,

слесари-ремонтники,

электрогазосварщики,

электромонтеры по обслуживанию электрооборудования,

медицинские братья и сестры,

слесари по ремонту подвижного состава,

водители,

швеи.

Обратите внимание. Этот список профессий определяет ключевые направления, по которым Государственная служба занятости планирует организовывать обучение для безработных и ветеранов, возвращающихся с фронта.

Зарплатные ожидания

Также в отчете указано, что примерно 35% работодателей планируют повышение зарплат в 2025 году. Впрочем, часто ожидания кандидатов по оплате труда не совпадают с реальными возможностями компаний. Это создает дисбаланс между спросом и предложением.