AliExpress оштрафовали на 550 миллионов евро: что теперь будет с товарами

Европейская комиссия оштрафовала торговую платформу AliExpress за нарушение требований Закона о цифровых услугах (Digital Services Act). Этот закон предусматривает несколько видов нарушений, в числе которых – продажа опасных товаров.

Почему AliExpress была оштрафована

Эксперты установили, что китайский маркетплейс недостаточно оценивал риски, связанные с распространением запрещенных товаров. Такое решение приняла Еврокомиссия.

Речь идет о следующих вероятных проблемах:

AliExpress переоценивала эффективность собственной системы модерации;

компания не обеспечила достаточное количество сотрудников для проверки товаров;

продавцы подделок и опасной продукции могли продолжать работать на платформе;

система наказаний для нарушителей не работала должным образом.

По данным Еврокомиссии, основные претензии касались продажи незаконной продукции, опасных товаров и подделок. Регулятор подчеркнул, что такие нарушения создают риски для потребителей и наносят ущерб честным производителям и продавцам.

Что будет дальше

Размер штрафа определялся с учетом характера, тяжести и продолжительности нарушений. По оценке Еврокомиссии, проблемы продолжались как минимум до июня 2025 года.

До 20 октября 2026 года AliExpress должна представить план действий по исправлению ситуации. Если компания не выполнит требования регулятора, ей могут назначить дополнительные регулярные штрафы.

Как Украина страдает из-за китайских маркетплейсов

Иностранные платформы, такие как Temu и AliExpress, фактически работают в Украине без физического присутствия – они просто напрямую продают товары украинцам, отправляя посылки из-за рубежа.

Объемы таких покупок уже огромны: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет – более чем на 50% каждый год.

В результате бюджет теряет около 34 миллиардов гривен НДС. Эти деньги фактически "уходят" на развитие зарубежных платформ вместо того, чтобы оставаться внутри страны.