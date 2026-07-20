Почему AliExpress была оштрафована
Эксперты установили, что китайский маркетплейс недостаточно оценивал риски, связанные с распространением запрещенных товаров. Такое решение приняла Еврокомиссия.
Речь идет о следующих вероятных проблемах:
- AliExpress переоценивала эффективность собственной системы модерации;
- компания не обеспечила достаточное количество сотрудников для проверки товаров;
- продавцы подделок и опасной продукции могли продолжать работать на платформе;
- система наказаний для нарушителей не работала должным образом.
По данным Еврокомиссии, основные претензии касались продажи незаконной продукции, опасных товаров и подделок. Регулятор подчеркнул, что такие нарушения создают риски для потребителей и наносят ущерб честным производителям и продавцам.
Что будет дальше
Размер штрафа определялся с учетом характера, тяжести и продолжительности нарушений. По оценке Еврокомиссии, проблемы продолжались как минимум до июня 2025 года.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
До 20 октября 2026 года AliExpress должна представить план действий по исправлению ситуации. Если компания не выполнит требования регулятора, ей могут назначить дополнительные регулярные штрафы.
Как Украина страдает из-за китайских маркетплейсов
Иностранные платформы, такие как Temu и AliExpress, фактически работают в Украине без физического присутствия – они просто напрямую продают товары украинцам, отправляя посылки из-за рубежа.
Объемы таких покупок уже огромны: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет – более чем на 50% каждый год.
В результате бюджет теряет около 34 миллиардов гривен НДС. Эти деньги фактически "уходят" на развитие зарубежных платформ вместо того, чтобы оставаться внутри страны.