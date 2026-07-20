Чому AliExpress отримала штраф

Фахівці встановили, що китайський маркетплейс недостатньо оцінював ризики, пов’язані з поширенням заборонених товарів. Таке рішення ухвалила Єврокомісія.

Мова йде про такі ймовірні проблеми:

AliExpress переоцінювала ефективність власної системи модерації;

компанія не забезпечила достатню кількість працівників для перевірки товарів;

продавці підробок та небезпечної продукції могли продовжувати працювати на платформі;

система покарань для порушників не працювала належним чином.

За даними Єврокомісії, основні претензії стосувалися продажу незаконної продукції, небезпечних товарів та підробок. Регулятор наголосив, що такі порушення створюють ризики для споживачів та шкодять чесним виробникам і продавцям.

Що буде далі

Розмір штрафу визначали з урахуванням характеру, тяжкості та тривалості порушень. За оцінкою Єврокомісії, проблеми тривали щонайменше до червня 2025 року.

До 20 жовтня 2026 року AliExpress має подати план дій щодо виправлення ситуації. Якщо компанія не виконає вимоги регулятора, їй можуть призначити додаткові регулярні штрафи.

Як Україна страждає через китайські маркетплейси

Іноземні платформи, такі як Temu та AliExpress, фактично працюють в Україні без фізичної присутності – вони просто напряму продають товари українцям, надсилаючи посилки з-за кордону.

Обсяги таких покупок уже величезні: за оцінками ринку, українці щороку замовляють іноземних товарів приблизно на 170 мільярдів гривень. І ця цифра стрімко зростає – більш ніж на 50% щороку.

У результаті бюджет втрачає близько 34 мільярди гривень ПДВ. Ці гроші фактично "йдуть" на розвиток закордонних платформ замість того, щоб працювати всередині країни.