Подделки Jack Daniel's и фальшивые акцизы: БЭБ накрыло гигантский алкогольный бизнес

В Киеве и Черниговской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему незаконного производства и продажи алкоголя. Из нелегального оборота изъяли продукцию, сырье и оборудование ориентировочно на 4,7 миллиона гривен.

Как работала схема по производству поддельного алкоголя?

Речь идет об одной из крупнейших разоблаченных схем нелегального алкоголя за последнее время, сообщили в БЭБ.

По данным следствия, что участники схемы организовали полный цикл незаконного оборота подакцизной продукции:

изготовление алкоголя;

хранение и транспортировка;

продажу контрафакта;

легализацию полученных средств через финансовые операции.

Обыски провели в Киеве и Черниговской области – в помещениях, где производили и хранили фальсифицированный алкоголь, а также в транспорте, который использовали для перевозки продукции.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей и 688 литров готовых алкогольных напитков. Досудебное расследование продолжается по статьям о незаконном изготовлении и обороте подакцизных товаров, использование поддельных акцизных марок, а также "отмывание" денег.

Подпольный цех / фото БЭБ

Что это значит?

Разоблачение таких схем демонстрирует масштабы теневого алкогольного рынка в Украине. Нелегальный алкоголь:

наносит миллионные убытки бюджету;

создает опасность для потребителей;

бьет по легальному бизнесу;

позволяет организаторам уклоняться от уплаты налогов.

Кроме того, контрафактная продукция часто изготавливается без контроля качества и может представлять серьезную угрозу для здоровья людей.

Обратите внимание! История с подпольным производством алкоголя в Киеве и на Черниговщине в очередной раз показала масштабы теневого рынка подакцизной продукции в Украине. Несмотря на регулярные разоблачения, нелегальный бизнес продолжает работать из-за высоких доходов и спроса на дешевый алкоголь.

Сколько денег теряет бюджет из-за теневого алкоголя?

Не лучше ситуация и на алкогольном рынке. По данным за 11 месяцев прошлого года, поступления в бюджет от производителей ликеро-водочной продукции оставались низкими, несмотря на повышение акцизов. Об этом ранее сообщал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Кстати, в конце февраля этого года правоохранители разоблачили масштабное нелегальное производство алкоголя. По информации Бюро экономической безопасности, организованная группа производила продукцию без лицензий и акцизных марок. Во время обысков изъяли около 50 тонн спирта и еще 3 тонны готового алкоголя.

Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.

Зоряна Стецюк, заместитель Министра цифровой трансформации Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.

По словам Стецюк, исследования CASE Украина показывает, что только из-за теневого рынка алкоголя бюджет недополучил 11,84 миллиарда гривен в 2022 году. При этом уровень теневого потребления алкоголя оценивают в 34 – 36%.

Как еАкциз должен изменить ситуацию?

Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.

Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.

Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,

– добавляет Стецюк.

Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.

По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:

Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.

Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.

Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,

– заключает чиновница.

