Нет денег на легальный алкоголь: самогоноварение в России уничтожает бизнес
В России падают продажи алкоголя, однако это не из-за того, что россияне бросают пить. Из-за повышения акцизов и глобальной экономии россияне все больше переходят на нелегальный самогон.
Почему приходит в упадок алкогольный бизнес в России?
Снижение официальных продаж алкоголя в России, которое власти пытаются подать как позитивный социальный тренд, на самом деле скрывает серьезные структурные проблемы, сообщает Служба внешней разведки.
В 2025 году реализация алкогольной продукции сократилась на 9,3%, одновременно уменьшились количество алкомаркетов и объемы легального производства спирта. Впрочем, это не означает массовый отказ россиян от алкоголя:
- Падение происходит прежде всего в легальном сегменте, тогда как потребители переходят в тень.
- Все большее распространение получает самогоноварение, которое вытесняет официальную розницу.
В России насчитывается около 2,5 миллиона самогонных аппаратов, а годовой объем производства самогона может достигать 200 миллионов литров, значительная часть которых реализуется нелегально. Это свидетельствует о потере государством контроля над частью потребительского рынка.
Ситуацию ухудшило и резкое повышение акцизов: в начале 2026 года ставки выросли на 8,9 – 31%, больше всего – в винодельческом секторе. На фоне падения доходов населения и экономического спада это стимулирует дальнейшую тенизацию рынка. В 2026 году продажи легального алкоголя в России сократятся еще на 9 – 10%, что вряд ли можно считать признаком социального оздоровления,
– пишут в разведке.
Как могут измениться цены на алкоголь в России?
В декабре стало известно, что пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию в 2026 году, пишет росСМИ "Коммерсант".
- Компания Novabev Group (водка Beluga, "Архангельская") предупредила об увеличении стоимости на 10%;
- "КВК Групп" (коньяк "Коктебель", водка Medoff) сообщила о повышении на 15 – 17%;
- "Алкогольная сибирская группа" (водка "Пять озер", виски Sea Witch, "Крутояр") – на 10%;
- ДК "Руст" (водка "Русский стандарт", "Зеленая марка") не уточнили, на сколько повысят стоимость продукции.
Компании отметили, что вынуждены пересматривать цены из-за роста акциза и инфляции, а также подорожания заемных средств.
