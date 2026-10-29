Польский конкурент Temu раскрыл планы в отношении Украины: появится ли отдельный маркетплейс

Польский конкурент Temu раскрыл свои планы в отношении Украины / Фото android.com.pl
Польский маркетплейс Allegro планирует привлечь больше продавцов к сервису доставки товаров в Украину, который компания тестирует с июня 2026 года. При этом расширение проекта будет зависеть от результатов пилота и интереса украинских покупателей к товарам из польских магазинов.
Как Allegro тестирует доставку в Украину
В июне 2026 года Allegro запустил сервис Allegro International Ukraine, который позволяет польским продавцам отправлять товары украинским покупателям. На данный момент к проекту подключена лишь избранная группа магазинов, пишет Forbes Ukraine.
Совместно с продавцами и службами доставки компания проверяет, как работает весь процесс – от оформления заказа и оплаты до доставки покупки из Польши в Украину.
Следующий шаг – постепенно привлекать к сервису больше продавцов. Однако конкретных сроков расширения и его будущих масштабов Allegro пока не называет. Решения будут зависеть от результатов тестирования.
Мы видим значительный потенциал украинского рынка электронной коммерции, однако на данном этапе сосредоточиваемся на проверке ценностного предложения – как для продавцов, так и для конечных потребителей. Именно результаты пилотного проекта будут определять дальнейшие шаги и масштабы проекта
Запустит ли Allegro отдельный маркетплейс в Украине
Сейчас домен allegro.ua перенаправляет пользователей на allegro.pl – польский сайт, который уже несколько лет имеет украиноязычную версию.
Ранее сообщалось, что компания может запустить отдельный маркетплейс Allegro.ua в 2027 году. Тогда польские СМИ писали об этих планах со ссылкой на собственные источники. Теперь в компании уточнили, что на данный момент запуск отдельной украинской площадки не предусмотрен.
К слову, Allegro – один из крупнейших маркетплейсов Польши, объединяющий более 150 тысяч продавцов. Компания работает не только на польском рынке, но и в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Словении.
В 2025 году выручка Allegro составила около 3 миллиардов долларов. Украинское направление пока развивается посредством тестирования трансграничной доставки.
Начальный ассортимент насчитывает более миллиона предложений. Значительную часть ассортимента составляют товары, удовлетворяющие потребности украинцев зимой:
- генераторы и портативные электростанции;
- инструменты;
- газовые плиты;
- средства гигиены.
Известно, что для организации продаж Allegro сотрудничает с Nova Post. Компания также интегрирует системы обработки заказов и таможенного оформления.
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