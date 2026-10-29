Польский конкурент Temu раскрыл планы в отношении Украины: появится ли отдельный маркетплейс

Как Allegro тестирует доставку в Украину

В июне 2026 года Allegro запустил сервис Allegro International Ukraine, который позволяет польским продавцам отправлять товары украинским покупателям. На данный момент к проекту подключена лишь избранная группа магазинов, пишет Forbes Ukraine.

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Совместно с продавцами и службами доставки компания проверяет, как работает весь процесс – от оформления заказа и оплаты до доставки покупки из Польши в Украину.

Следующий шаг – постепенно привлекать к сервису больше продавцов. Однако конкретных сроков расширения и его будущих масштабов Allegro пока не называет. Решения будут зависеть от результатов тестирования.

Мы видим значительный потенциал украинского рынка электронной коммерции, однако на данном этапе сосредоточиваемся на проверке ценностного предложения – как для продавцов, так и для конечных потребителей. Именно результаты пилотного проекта будут определять дальнейшие шаги и масштабы проекта– пояснил представитель Allegro Марцин Грушка.

Запустит ли Allegro отдельный маркетплейс в Украине

Сейчас домен allegro.ua перенаправляет пользователей на allegro.pl – польский сайт, который уже несколько лет имеет украиноязычную версию.

Ранее сообщалось, что компания может запустить отдельный маркетплейс Allegro.ua в 2027 году. Тогда польские СМИ писали об этих планах со ссылкой на собственные источники. Теперь в компании уточнили, что на данный момент запуск отдельной украинской площадки не предусмотрен.

К слову, Allegro – один из крупнейших маркетплейсов Польши, объединяющий более 150 тысяч продавцов. Компания работает не только на польском рынке, но и в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Словении.

В 2025 году выручка Allegro составила около 3 миллиардов долларов. Украинское направление пока развивается посредством тестирования трансграничной доставки.

Начальный ассортимент насчитывает более миллиона предложений. Значительную часть ассортимента составляют товары, удовлетворяющие потребности украинцев зимой:

генераторы и портативные электростанции;

инструменты;

газовые плиты;

средства гигиены.

Известно, что для организации продаж Allegro сотрудничает с Nova Post. Компания также интегрирует системы обработки заказов и таможенного оформления.