Польський конкурент Temu розкрив плани щодо України: чи буде окремий маркетплейс

Як Allegro тестує доставку в Україну

У червні 2026 року Allegro запустив сервіс Allegro International Ukraine, який дає змогу польським продавцям надсилати товари українським покупцям. Наразі до проєкту долучили лише обрану групу магазинів, пише Forbes Ukraine.

Adv

Разом із продавцями та службами доставки компанія перевіряє, як працює весь процес – від оформлення замовлення й оплати до доставки покупки з Польщі в Україну.

Наступний крок – поступово залучати до сервісу більше продавців. Однак конкретних термінів розширення та його майбутніх масштабів Allegro поки не називає. Рішення залежатимуть від результатів тестування.

Ми бачимо значний потенціал українського ринку електронної комерції, однак на цьому етапі зосереджуємося на перевірці ціннісної пропозиції – як для продавців, так і для кінцевих споживачів. Саме результати пілоту визначатимуть подальші кроки та масштаби проєкту– пояснив речник Allegro Марцін Грушка.

Чи запустить Allegro окремий маркетплейс в Україні

Зараз домен allegro.ua перенаправляє користувачів на allegro.pl – польський сайт, який уже кілька років має україномовну версію.

Раніше повідомлялося, що компанія може запустити окремий маркетплейс Allegro.ua у 2027 році. Тоді польські медіа писали про такі плани з посиланням на власні джерела. Тепер у компанії уточнили, що наразі запуск окремого українського майданчика не передбачений.

До слова, Allegro – один із найбільших маркетплейсів Польщі, який об'єднує понад 150 тисяч продавців. Компанія працює не лише на польському ринку, а й у Чехії, Словаччині, Угорщині, Хорватії та Словенії.

У 2025 році виторг Allegro становив близько 3 мільярдів доларів. Український напрям наразі розвивають через тестування транскордонної доставки.

Початковий асортимент охоплює понад мільйон пропозицій. Значну частину асортименту становлять товари, що задовольняють потреби українців взимку:

генератори та портативні електростанції;

інструменти;

газові плити;

засоби гігієни.

Відомо, що для організації продажів Allegro співпрацює з Nova Post. Компанія також інтегрує системи обробки замовлень і митного оформлення.