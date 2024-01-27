Ангола дала оплеуху России: окупантов выгоняют из одной из самых больших алмазных шахт в мире

Ограничения по отношению к россиянам на алмазном рынке крайне обеспокоили их партнеров. Отмежевываться от агрессора теперь готовы даже африканские страны, ранее сотрудничали с агрессором.

Ангола хочет отмежеваться от россиян

Ангола сообщила о том, что заставит российскую компанию "Alrosa" выйти из совместного проекта "Sociedade de Catoca". Компании принадлежит четвертая по размерам алмазная шахта в мире, поэтому этот удар будет очень болезненным для оккупантов.

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Представители властей Анголы уже имели переговоры с россиянами в Дубае. Оккупантам сказали отказаться от своей доли в 41% и не претендовать ни на какие выплаты.

"Alrosa" собирается отвоевывать компенсацию за инвестицию, однако вряд ли это даст какие-либо результаты. Власти Анголы заявили, что даже не будет рассматривать варианты любых компенсационных выплат россиянам.

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В последнее время у Анголы "потеплели" отношения с США, поэтому международной реакции власти страны не опасаются. Единственное, что предлагают россиянам– это возврат активов, но только после снятия санкций.

К таким активным действиям Ангола подтолкнули санкции в отношении российских алмазов. Местная компания "Endiama" теперь испытывает трудности с реализацией, поэтому хочет немедленно избавиться от пятна на репутации, которую оставляют связи с Россией.