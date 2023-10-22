Гендиректор Apple Тим Кук неожиданно посетил Пекин менее чем через месяц после запуска iPhone 15 в Китае. Вице-премьер-министр Китая заявил Куку, что Пекин приглашает его принять участие в развитии цифровой экономики страны.

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Ситуация с Apple на китайском рынке

По словам Дин Дуэсяна, Китай готов предоставить больше возможностей для развития в стране финансируемых из-за рубежа предприятий, в том числе и для Apple. Кук заявил, что Apple уверена в перспективах китайского рынка и готова укреплять сотрудничество с Китаем в сферах высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

Любопытно, что визит Кука состоялся на фоне обострения конкуренции между Apple и китайской компанией Huawei, контролируемой правительством.

Кроме того, в сентябре Китай расширил ограничения на использование iPhone государственными служащими, приказав сотрудникам некоторых центральных правительственных учреждений прекратить использование телефонов Apple на работе.

Продажи Apple в Китае сократились

Отметим, что продажи iPhone 15 за первые 17 дней в Китае упали на 4,5% по сравнению с iPhone 14. Это связано с выходом на рынок новой линейки Huawei, которую начали продавать незадолго до запуска продаж новых iPhone. Падение может показаться незначительным, однако в случае КНР говорится о миллионах смартфонов.

Примечательно, что Китай имеет большое значение для Apple, потому что компания посылает туда наибольшее количество устройств.