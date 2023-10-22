Гендиректор Apple Тім Кук неочікувано відвідав Пекін менш ніж через місяць після запуску iPhone 15 у Китаї. Віцепрем'єр-міністр Китаю заявив Куку, що Пекін запрошує його взяти участь у розвитку цифрової економіки країни.

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Ситуація з Apple на китайському ринку

За словами Дін Дуесяна, Китай готовий надати більше можливостей для розвитку в країні підприємств, які фінансуються з-за кордону, зокрема й для Apple. Натомість Кук заявив, що Apple впевнена в перспективах китайського ринку і готова зміцнювати співпрацю з Китаєм у сферах високотехнологічного виробництва і цифрової економіки.

Цікаво, що візит Кука відбувся на тлі загострення конкуренції між Apple і китайською компанією Huawei, яку контролює уряд.

Крім цього, у вересні Китай розширив обмеження на використання iPhone державними службовцями, наказавши співробітникам деяких центральних урядових установ припинити використання телефонів Apple на роботі.

Продажі Apple в Китаї скоротилися

Варто зазначити, що продажі iPhone 15 за перші 17 днів у Китаї впали на 4,5% порівняно з iPhone 14. Це пов'язано з виходом на ринок нової лінійки Huawei, яку почали продавати незадовго до запуску продажів нових iPhone. Падіння може здатися незначним, однак у випадку КНР мовиться про мільйони смартфонів.

Примітно, що Китай має велике значення для Apple, тому що компанія надсилає туди найбільшу кількість пристроїв.