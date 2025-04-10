Apple срочно переправила 1,5 миллиона iPhone из Индии, чтобы обойти пошлины Трампа

Компания Apple наняла грузовые самолеты для перевозки около 600 тонн iPhone из Индии в США. Таким образом компания пытается избежать новых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Apple с марта отправлял грузы

С марта из Индии в Соединенные Штаты отправилось по меньшей мере 6 грузовых рейсов по 100 тонн каждый. Один из них прибыл на этой неделе – перед тем, как новые таможенные ставки вступили в силу, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

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С учетом веса iPhone и аксессуаров, речь идет примерно о 1,5 миллионах смартфонов. Чтобы ускорить таможенное оформление, Apple договорилась с индийскими властями о создании "зеленого коридора" в аэропорту Ченнаи – по аналогии со схемой, которую компания уже использует в Китае.

Индия является поставщиком iPhone

Сейчас Индия поставляет около 20% всех iPhone, импортируемых в США. Остальные – поступает из Китая, на который распространяется максимальная ставка пошлин в 125%. Для товаров из Индии действует ниже пошлина в 26%, однако она временно приостановлена после объявленной Трампом 90-дневной паузы. В то же время эта пауза не касается китайских поставок.

Заметим, что по прогнозам аналитиков, новые пошлины могут существенно повысить стоимость iPhone в США, учитывая высокий уровень зависимости Apple от китайского производства.