Apple заплатил в российский бюджет более 13 миллионов долларов: чем "провинилась" компания-гигант

В российский бюджет поступил крупный платеж компании Apple. Добровольным он не был – россияне нашли способ "доить" американскую компанию.

Россия нашла способ оштрафовать Apple

Как похвасталась российская антимонопольная служба, компания Apple заплатила штраф на сумму 13,5 миллиона долларов. Корпорация уже совершила соответствующий платеж, деньги поступили в российский бюджет.

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В июле 2022 года антимонопольная служба России предъявила обвинение гиганту. Apple якобы навязывал российским разработчикам свой платежный инструмент для приложений iOS.

Компания Apple ушла из России еще в начале полномасштабного вторжения, команду разработчиков перевезли в Кыргызстан. Также компания перестала поставлять товары на российский рынок, но Путин разрешил ввозить технику с "яблоком" без согласования с правообладателем.

В октябре Apple разрешил российским разработчикам подключать оплату в обход App Store через внешние ресурсы. Впрочем, на ход дела это не повлияло.

Наивный Apple решил отстаивать справедливость в Московском суде, но вполне ожидаемо тот стал на сторону ФАС. Это уже второй раз Apple платит штраф за "нарушение антимонопольного законодательства России". В 2020 году из-за обращения "Лаборатории Касперского" Apple заплатил штраф в размере 10,3 миллиона долларов.