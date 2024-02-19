Жалоба на гиганта и огромный штраф

Уже в следующем месяце Еврокомиссия должна объявить о штрафе, который будет наложен на технологического гиганта. Сумма взыскания заоблачная – речь идет о 500 миллионах евро.

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Причиной штрафа станет монопольное поведение Apple на рынке стриминговой музыки. На него пожаловался Spotify.

Для Брюсселя это будет первый штраф в истории, выписанный на компанию Apple. Нарушение европейского законодательства относительно доступа к своим музыкальным потоковым сервисам обойдется "яблоку" очень дорого.

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Свою жалобу к регуляторам Spotify подал еще в 2019 году. Apple обвинили в том, что компания использует собственные платформы для того, чтобы ее услуги получили преимущество над конкурентами.

В комиссии признали, что Apple действовал незаконно и нарушал правила конкуренции, блокируя дешевые альтернативы за пределами App Store. После уплаты штрафа Apple в Европе будет запрещено прибегать к таким блокировкам.