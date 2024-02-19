Скарга на гіганта та шалений штраф
Вже наступного місяця Єврокомісія повинна оголосити про штраф, який буде накладений на технологічного гіганта. Сума стягнення захмарна – йдеться про 500 мільйонів євро.
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Причиною штрафу стане монопольна поведінка Apple на ринку стрімінгової музики. На неї поскаржився Spotify.
Для Брюсселя це буде перший штраф в історії, виписаний на компанію Apple. Порушення європейського законодавства щодо доступу до своїх музичних потокових сервісів обійдеться "яблуку" дуже дорого.
Свою скаргу до регуляторів Spotify подав ще у 2019 році. Apple звинуватили у тому, що компанія використовує власні платформи для того, аби її послуги отримали перевагу над конкурентами.
У комісії визнали, що Apple діяв незаконно та порушував правила конкуренції, блокуючи дешевші альтернативи поза межами App Store. Після сплати штрафу Apple в Європі буде заборонено вдаватися до таких блокувань.