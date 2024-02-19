Скарга на гіганта та шалений штраф

Вже наступного місяця Єврокомісія повинна оголосити про штраф, який буде накладений на технологічного гіганта. Сума стягнення захмарна – йдеться про 500 мільйонів євро.

Цікаво Виторг, валовий прибуток, грошовий потік: як підприємцям читати фінансові звіти

Причиною штрафу стане монопольна поведінка Apple на ринку стрімінгової музики. На неї поскаржився Spotify.

Для Брюсселя це буде перший штраф в історії, виписаний на компанію Apple. Порушення європейського законодавства щодо доступу до своїх музичних потокових сервісів обійдеться "яблуку" дуже дорого.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Свою скаргу до регуляторів Spotify подав ще у 2019 році. Apple звинуватили у тому, що компанія використовує власні платформи для того, аби її послуги отримали перевагу над конкурентами.

У комісії визнали, що Apple діяв незаконно та порушував правила конкуренції, блокуючи дешевші альтернативи поза межами App Store. Після сплати штрафу Apple в Європі буде заборонено вдаватися до таких блокувань.