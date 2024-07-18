Armani и Dior попали в скандал: мизерная зарплата, сверхурочная работа и безумное завышение цен
Источник:Reuters
Люксовые бренды Armani и Dior стали фигурантами громкого скандала. Оказывается, они не соблюдали законодательство в отношении работников.
Бренды люксовые, зарплаты – нет
В Италии началось расследование против Armani Group и Dior Group. По мнению антимонопольного органа, бренды чрезмерно эксплуатировали своих работников.
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Те не только работали сверхурочно, но и за низкую оплату труда. Для того, чтобы максимально удешевить процесс производства, бренды передали его китайским подрядчикам.
Как действовала схема
Упомянутые люксовые компании передали производство умок, ремней и изделий из кожи двум фирмам. Те же наняли четыре китайские компании, мастерские которых расположены в окрестностях Милана.
Компании Armani и Dior могли делать ложные заявления об этической и социальной ответственности, в частности, относительно условий труда и соблюдения законности своих поставщиков,
– считает Антимонопольный орган.
Работники получали 2 – 3 евро в час и работали по 10 часов в день, иногда без выходных. Подрядчики продавали Armani сумки за 250 евро, зато на рынок они попадали по цене 1800 евро.