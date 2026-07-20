Россия уничтожила типографию вместе с миллионом книг: пострадали "Ранок", ArtBooks и другие
В ходе массированной ракетной атаки России на Киев была разрушена типография группы "Конви"
Сколько книг потеряла Украина
В результате атаки на Киев производственные помещения предприятия получили значительные повреждения, сообщила коммерческий директор группы "Конви" Виктория Гайдай.
Больше всего пострадали типографский цех, переплетный цех, производственное оборудование и офисные помещения, которые полностью выгорели. По словам представительницы компании, после удара большие производственные площади остались без крыши, а часть оборудования была уничтожена или повреждена водой во время ликвидации последствий атаки. К счастью, работники типографии не пострадали.
В результате российского удара полностью уничтожены почти 250 тысяч учебников для учеников 9 класса, которые уже были готовы к отправке в школы. Кроме того, повреждена часть издательской продукции общим тиражом около 350 тысяч экземпляров.
Среди них – учебники для 4-го класса и другие книги, которые готовили к продаже.
Цель врага очевидна – коварно сорвать учебный процесс в Украине и оставить школьников без книг накануне 1 сентября. Они воюют со знаниями наших детей и украинской культурой,
– говорит Гайдай.
Пострадала также продукция многих украинских издательств, в частности:
- "Ранок";
- "Грамота";
- "Литера ЛТД";
- "Лингвист";
- "Книголав";
- "Лаборатория";
- "Артбукс";
- "АССА";
- "Каламар";
- "Атена";
- "Астон";
- "Букшеф";
- "MISON";
- "Высшая школа";
- "Медицина";
- "Априори" и других.
Что будет с продажами книг: рассказали издатели
Председатель наблюдательного совета издательства "Ранок" Виктор Круглов сообщил, что вместе с книгами общие потери могут быть гораздо выше.
Шестьсот тысяч книг. Вместе с книгами "Книголав", которые находились на другом складе, за одну ночь было уничтожено почти 1 миллион украинских книг. Я не могу без слез смотреть на эти разрушения,
– написал Круглов.
В издательстве ArtBooks также сообщили о возможных задержках с выходом новых книг.
В этой типографии мы уже много лет печатаем наши новинки. Именно здесь должны были выйти в свет романы "Бунтарная ведьма", "В поисках истины загляните в библиотеку", "Визит отряда горлорезов". Пока мы не знаем о состоянии тиражей, однако предупреждаем о возможных задержках,
– заявили в издательстве.
О повреждениях после атаки сообщило и издательство "Арк.Юэй". В редакционных помещениях выбило окна, а внутри осталось много битого стекла.
В компании отметили, что сотрудники не пострадали.
К слову, во время обстрела враг прямым попаданием ракеты уничтожил производственные мощности производителя баллистической защиты UKRTAC. Также поврежден склад компании GoodWine.
В Бучанском районе Киевской области Россия уничтожила один из крупнейших логистических хабов Украины – комплекс "Антел". Он использовался для хранения и доставки товаров по всей стране.