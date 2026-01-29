Украинцы бьют рекорды: сеть АТБ заработала почти 300 миллиардов гривен за год
- Товарооборот сети АТБ в 2025 году составил 294,2 миллиарда гривен, что на 18% больше чем в прошлом году.
- Группа компаний АТБ уплатила 37,88 миллиардов гривен налогов в 2025 году, что на 32,37% больше чем в предыдущем году.
Одна из самых популярных сетей магазинов в Украине АТБ в 2025 году увеличила выручку на 18%. Также украинцы совершили миллиард покупок в этой сети, что является абсолютным рекордом для отечественного ритейла.
Как выросла выручка АТБ?
По результатам 2025 товарооборот торговой сети АТБ составил 294,2 миллиарда гривен (с НДС и акцизным налогом), сообщили в заявлении компании.
Это на 18% превысило показатели предыдущего года. Средний чек в сети "АТБ-Маркет" в прошлом году составил более 260 гривен.
В течение одного года клиенты АТБ в разных уголках Украины сделали более одного миллиарда покупок – это также является рекордным показателем для отечественной отрасли продовольственного ритейла.
Сколько налогов уплатила сеть?
Общая сумма уплаченных группой компаний АТБ налогов и сборов, включая таможенные платежи и единый социальный взнос, 2025 года составила 37,88 миллиардов гривен. Этот показатель на 32,37% превысил объем уплаченных налогов предыдущего года.
Из этой суммы в государственный бюджет ушло 25,06 миллиардов, в местные бюджеты – 8,37 миллиардов, а целевые государственные фонды получили 4,44 миллиарда гривен.
Флагманское предприятие корпорации – торговая сеть "АТБ-Маркет" в течение 2025-го уплатила налогов и сборов на сумму 30 миллиардов гривен.
