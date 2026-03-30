Кардинально разные: чем отличаются "черные" и "синие" магазины "АТБ"
- "Черные" супермаркеты "АТБ" имеют более современный интерьер, больше пространства и дополнительные зоны для выпечки, кофе и фрешей, а также экономят до 70% электроэнергии по сравнению с "синими".
- В "черных" магазинах устанавливают кассы самообслуживания для быстрого обслуживания покупателей и избежания очередей.
Почти в каждом украинском городе есть супермаркеты "АТБ", но покупатели иногда замечают: выглядят они по-разному. Одни привычные "синие", другие более современные, почти "черные", однако разница не только в цвете.
Какая разница между "черным" и "синим" АТБ?
Как выяснилось, цены на товары в пределах одного города во всех "АТБ" практически одинаковые, пишет "Телеграф".
Что касается форматов, то сначала по Украине открывали именно "синие" магазины – с соответствующим оформлением, логотипом и формой работников. Но примерно с 2017 года сеть начала запускать обновленный формат – так называемые "черные" супермаркеты. У них темные фасады, другой стиль интерьера и более современный вид.
Новые магазины обычно просторнее, поэтому там появляется больше возможностей для расширения сервисов. Например, в таких "АТБ" чаще можно увидеть отделы со свежей выпечкой, кофейные аппараты, поскольку новые помещения больше и лучше приспособлены под современный формат.
Старые "синие" магазины тоже постепенно обновляют и перестраивают под новые стандарты. Но из-за ограниченной площади не всегда получается добавить, например, полноценную зону выпечки или кофе.
Если коротко, основные отличия следующие:
- "черные" АТБ имеют современный интерьер, больше пространства и лучшую подсветку;
- у них обычно шире выбор товаров и дополнительные зоны – выпечка, кофе, фреши;
- новое оборудование позволяет значительно экономить электроэнергию – потребление может быть меньше примерно на 70%, чем в "синем" магазине.
Кроме этого, во многих обновленных магазинах уже устанавливают кассы самообслуживания – это помогает избегать очередей и быстрее обслуживать покупателей.
"АТБ" в рейтинге гигантов торговли
Компании из Индекса 2026 заработали больше, чем бизнесы из прошлогоднего рейтинга, пишет Опендатабот.
Порог вхождения в топ-10 заметно поднялся: если год назад достаточно было около 20 миллиардов гривен дохода, то теперь – уже 30 миллиардов.
- Первое место сохраняет АТБ. За 2025 год сеть получила 247,35 миллиардов дохода, что составляет более трети оборота всей десятки. За год выручка компании увеличилась на 18%.
- Второе место уже четвертый год подряд занимает Сильпо. Компания получила 106,07 миллиардов гривен дохода, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом ее прибыль выросла больше всего среди всех участников рейтинга – в 7,5 раз.
- На третьей позиции держится сеть Аврора. Ее оборот вырос на 30% и достиг 49,25 миллиардов. В то же время именно эта компания стала самой прибыльной в рейтинге: ее чистая прибыль за год составила 4,52 миллиарда.
- Сеть Фора заняла четвертое место. Ее доход вырос на 27%, до 44,34 миллиардов гривен, а прибыль увеличилась почти втрое – до 394,5 миллионов.
- В пятерку лидеров вернулась сеть техники Comfy. В 2025 году компания получила 39 миллиардов гривен дохода, что на 12% больше, чем годом ранее. Однако ее прибыль сократилась почти вдвое.
