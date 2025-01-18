Самый большой участок "Земельного банка" повторно выставили на аукцион
Самый большой сельскохозяйственный участок проекта "Земельный банк" площадью 3968,9 гектара, расположенный в Кировоградской области повторно выставила на торги. Соответствующий участок снова появился в системе Prozorro.Продажи.
Стартовую цену повысили
Аукцион запланирован на 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Земельного банка". Стартовая цена лота составляет 13,7 миллионов гривен.
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Участок предназначен для ведения товарного сельскохозяйственного производства, а срок аренды – 14 лет. Объект называли "бриллиантом" проекта Земельного банка благодаря размеру участка, расположения и качеству почвы.
Почему аукцион повторный
Первый аукцион по субаренде участка состоялся в ноябре 2024 года, торги стартовали с цены в 12,18 миллиона гривен. Во время аукциона цена лота выросла более чем в десять раз, до 133 миллиона гривен, или 33 500 гривен, за гектар.
За право арендовать участок в течение 14 лет соревновались девять компаний, включая таких крупных игроков, как Нибулон.
Победителем аукциона стало ООО "Братское-Агро" из Николаевской области, которое выращивает зерновые и разводит свиней. Однако, компания не подписала протокол с результатами аукциона в течение уставленного срока – 20 рабочих дней и была дисквалифицирована (27 декабря).
"Братское-Агро" больше не будет иметь возможности участвовать в новых торгах за этот участок,
– сообщил гендиректор "Земельного банка" Ярослав Ярославский.
Интересно, что ранее это предприятие успешно взяло в субаренду шесть других участков "Земельного банка" общей площадью почти 2 тысячи гектара, уплатив 75 миллионов гривен с НДС.