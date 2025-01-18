Стартовую цену повысили

Аукцион запланирован на 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Земельного банка". Стартовая цена лота составляет 13,7 миллионов гривен.

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Участок предназначен для ведения товарного сельскохозяйственного производства, а срок аренды – 14 лет. Объект называли "бриллиантом" проекта Земельного банка благодаря размеру участка, расположения и качеству почвы.

Почему аукцион повторный

Первый аукцион по субаренде участка состоялся в ноябре 2024 года, торги стартовали с цены в 12,18 миллиона гривен. Во время аукциона цена лота выросла более чем в десять раз, до 133 миллиона гривен, или 33 500 гривен, за гектар.

За право арендовать участок в течение 14 лет соревновались девять компаний, включая таких крупных игроков, как Нибулон.

Победителем аукциона стало ООО "Братское-Агро" из Николаевской области, которое выращивает зерновые и разводит свиней. Однако, компания не подписала протокол с результатами аукциона в течение уставленного срока – 20 рабочих дней и была дисквалифицирована (27 декабря).

"Братское-Агро" больше не будет иметь возможности участвовать в новых торгах за этот участок,

– сообщил гендиректор "Земельного банка" Ярослав Ярославский.

Интересно, что ранее это предприятие успешно взяло в субаренду шесть других участков "Земельного банка" общей площадью почти 2 тысячи гектара, уплатив 75 миллионов гривен с НДС.