Стартову ціну підвищили

Аукціон запланований на 17 лютого 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу "Земельного банку". Стартова ціна лота становить 13,7 мільйонів гривень.

Дивіться також Чи перейде у власність держави земля, не оформлена до 1 січня 2025 року

Ділянка призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а термін оренди – 14 років. Об'єкт називали "діамантом" проєкту Земельного банку завдяки розміру ділянки, розташування та якості ґрунту.

Чому аукціон повторний

Перший аукціон з суборенди ділянки відбувся в листопаді 2024 року, торги стартували з ціни в 12,18 мільйона гривень. Під час аукціону ціна лота зросла більш ніж удесятеро, до 133 мільйона гривень, або 33 500 гривень, за гектар.

За право орендувати ділянку упродовж 14 років змагалися дев'ять компаній, включно з такими великими гравцями, як Нібулон.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Братське-Агро" з Миколаївської області, яке вирощує зернові та розводить свиней. Однак, компанія не підписала протокол із результатами аукціону упродовж уставленого терміну – 20 робочих днів та була дискваліфікована (27 грудня).

"Братське-Агро" більше не матиме можливості брати участь у нових торгах за цю ділянку,

– повідомив гендиректор "Земельного банку" Ярослав Ярославський.

Цікаво, що раніше це підприємство успішно взяло в суборенду шість інших ділянок "Земельного банку" загальною площею майже 2 тисячі гектара, сплативши 75 мільйонів гривень із ПДВ.