Продление ограничений против российских товаров

Как сообщили в австралийском МИДе, все штрафные пошлины на товары из России и Беларуси продолжают действовать. Соответствующее решение будет в силе до октября 2025 года.

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Мы продолжаем экономическое давление на Россию и Беларусь, продолжив применение дополнительных пошлин на товары из этих стран еще на 24 месяца,

– подчеркнул Дон Фаррелл, министр торговли и туризма Австралии.

Важно! Размер дополнительной пошлины на товары из России и Белоруссии Австралия установила на уровне 35%.

Ограничения, введенные Австралией, уже показали свою эффективность. С тех пор как местные власти их ввели, уровень импорта товаров россиян упал на 95%.

Как подчеркнула глава МИД Австралии Пенни Понг, ее страна будет очень решительно влиять на способность Путина вести войну против Украины.

Распространение карательных торговых мер свидетельствует о непреклонной решимости Австралии уменьшить способность президента Путина и России финансировать эту незаконную и безнравственную войну,

– заявила она.

После продления ограничений австралийское правительство в очередной раз призвало Россию вывести войска из Украины, а в Беларусь обратилось с требованием прекратить поддержку бессмысленной войны, начатой Россией.