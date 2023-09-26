Строить бизнес в Украине и работать в России

CEO Nestle в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли заявил, что компания хочет увеличить объем производства товаров в Украине. В частности, именно для этого Nestle начала строить завод на Волыни стоимостью 42 миллиона евро.

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На новой фабрике планируют производить вермишель быстрого приготовления и другие пищевые продукты. Дзанелли также похвастался, что в текущем году в денежном выражении компании удалось улучшить свои показатели в Украине.

Важно! Увеличить доходы Nestle мог благодаря возобновлению и увеличению экспорта. В частности, речь идет о поставках кофе и кондитерской продукции в Болгарию.

Впрочем, о продолжении работы на рынке оккупантов Nestle дальше отмалчивается. В 2022 году один из крупнейших производителей пищевых продуктов в мире прекратил инвестиции в Россию, но деятельность на территории оккупантов не прекратил.

Забастовки работников в Восточной Европе не заставили боссов Nestle пересмотреть свое решение по России. Они лишь пообещали минимизировать деятельность, продавая только детское и специальное медицинское питание.