Будувати бізнес в Україні та працювати у Росії

CEO Nestle в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі заявив, що його компанія хоче збільшити обсяг виробництва товарів в Україні. Зокрема, саме для цього Nestle почала будувати завод на Волині вартістю 42 мільйони євро.

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На новій фабриці планують робити вермішель швидкого приготування та інші харчові продукти. Дзанеллі також похизувався, що цього року у грошовому вимірі компанії вдалося покращити свої показники в Україні.

Важливо! Збільшити прибутки Nestle міг завдяки відновленню та збільшенню експорту. Зокрема, йдеться про постачання кави та кондитерської продукції до Болгарії.

Втім, про продовження роботи на ринку окупантів Nestle далі відмовчується. У 2022 році один з найбільших виробників харчових продуктів у світі припинив інвестиції в Росію, але діяльність на території окупантів не припинив.

Страйки працівників у Східній Європі не змусили босів Nestle переглянути своє рішення щодо Росії. Вони лише пообіцяли мінімізувати діяльність, продаючи лише дитяче та спеціальне медичне харчування.