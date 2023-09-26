Продовження обмежень проти російських товарів

Як повідомили в австралійському МЗС, усі штрафні мита на товари з Росії та Білорусі продовжують діяти. Відповідне рішення буде в силі до жовтня 2025 року.

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Ми продовжуємо економічний тиск на Росію та Білорусь, продовживши застосування додаткових мит на товари з цих країн ще на 24 місяці,

– підкреслив Дон Фаррелл, міністр торгівлі та туризму Австралії.

Важливо! Розмір додаткового мита на товари з Росії та Білорусі Австралія встановила на рівні 35%.

Обмеження, які запровадила Австралія, вже показали свою ефективність. Відколи місцева влада їх запровадила, рівень імпорту товарів росіян впав аж на 95%.

Як наголосила очільниця МЗС Австралії Пенні Понг, її країна буде дуже рішуче впливати на здатність Путіна вести війну проти України.

Поширення каральних торговельних заходів свідчить про непохитну рішучість Австралії зменшити здатність президента Путіна та Росії фінансувати цю незаконну та аморальну війну,

– заявила вона.

Після продовження обмежень австралійський уряд вкотре закликав Росію вивести війська з України, а до Білорусі звернувся із вимогою припинити підтримку безглуздої війни, яку розпочала Росія.