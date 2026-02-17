Новый "король электромобилей" в тренде: какие авто из Китая массово покупают украинцы
- В январе украинцы приобрели почти 1,4 тысячи китайских авто, из которых 78% были электромобили, причем самыми популярными стали модели одного производителя.
- Он обогнал Tesla как крупнейшего продавца электромобилей в мире, продав 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году, что на 28% больше, чем в 2024 году.
В январе украинцы приобрели почти 1,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Лидерство удерживают электромобили, а именно популярная в мире марка BYD.
Какие авто из Китая покупали украинцы?
Показатель приобретенных китайских авто в январе превысил показатель прошлого года на 71%, пишет Укравтопром.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 78%, а в январе 2025 года было 82%. Самыми популярными моделями стали:
- BYD Leopard 3 – 169 единиц;
- BYD Sea Lion 06 – 110 единиц;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 единиц;
- ZEEKR 001 – 77 единиц;
- BYD Song Plus – 73 единицы.
Как BYD стал новым "королем электрокаров"?
Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.
BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.
Интенсивное давление в Китае побудил компанию к дальнейшему расширению за рубежом, хотя ее стратегия низких цен привлекла внимание и привела к новым тарифам на некоторых рынках.
Рынок авто в Украине и мире
Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.
Китайские посредники помогают российским автодилерам обходить санкции. Іимпорт автомобилей из Китая в Россию вырос, и сейчас они составляют значительную долю от всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России.
Прибыль Mercedes-Benz Group за 2025 год снизилась на 57% до 5,8 миллиардов евро, значительно ниже прогнозируемых 6,6 миллиардов евро. Компания планирует сократить расходы в 2026 году и запустить новые модели, ожидая, что выручка останется на уровне предыдущего года.