Спрос на грузовики в Украине обвалился: какие марки самые популярные

В январе спрос на новые комерационные авто (среди них грузовики) упал на 3%. Рейтинг самых популярных возглавил RENAULT.

Что со спросом на грузовики в Украине?

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 946 авто, сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним январем, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 3%.

Какие самые популярные марки грузовиков?

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

RENAULT – 157 единиц (-29%);

CITROEN – 94 единицы (+21%);

PEUGEOT – 93 единицы (+221%);

JAC – 66 единиц (+89%);

FIAT – 60 единиц (+30%).

К слову, рынок легковых авто также закономерно остыл в январе, но продемонстрировал здоровый оптимизм по сравнению с прошлым годом, пишет Институт исследований авторынка.

В рейтинге марок зафиксирована интересная смена сил: Toyota в январе опередила китайские авто BYD по популярности.

Renault и Skoda замыкают первую четверку, ориентируясь на корпоративные парки и сторонников европейского прагматизма. BMW на восьмой строчке показывает, что премиум-сегмент в январе чувствовал себя достаточно уверенно.

