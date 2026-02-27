Худшие за 20 лет продажи: российский "АвтоВАЗ" накрыл глубокий кризис
- Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин.
- Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Начало 2026 года оказалось для российского авторынка провальным –У "АвтоВАЗа" не было таких малых продаж по меньшей мере 20 лет. Компания прибегла к радикальным мерам, снизив цены на авто, однако это не помогло устоять перед кризисом.
Как и почему упали продажи "АвтоВАЗ"?
По данным агентства "Автостат", в январе регистрации легковых Lada просели почти на 29% по сравнению с прошлым годом – до 19,7 тысячи машин, пишет The Moscow Times.
Февраль тоже не принес облегчения. Из-за этого компания урезала месячный план продаж на 15% – до чуть более чем 20 тысяч автомобилей. В компании все же надеются, что во второй половине года продажи начнут восстанавливаться и удастся хотя бы повторить прошлогодние показатели.
Чтобы преодолеть кризис, в конце декабря производитель снизил цены на отдельные модели: Lada Aura подешевела на 14% (до 2,25 миллионов рублей), а Lada Largus – на 3,8% (до 1,59 миллиона рублей).
В то же время самые популярные авто наоборот подорожали:
- Lada Granta прибавила 1,9% (850 тысяч рублей);
- Lada Iskra прибавила 1,8% (1,28 миллиона рублей);
- Niva Legend прибавила 1,8% (1,1 миллиона рублей);
- Niva Travel прибавила 1,9% (1,42 миллиона рублей);
Какие еще проблемы имеет российский "АвтоВАЗ"?
В прошлом году "АвтоВАЗ" снизил производственный план на 2025 год с 456 тысяч до 274 тысяч машин из-за обвала продаж Lada на 25%. Завод перешел на 4-дневную рабочую неделю, сократил количество смен с трех до одной и урезал зарплаты рабочим с 70 тысяч до 40 тысяч рублей.
Продажи Lada за восемь месяцев 2025 года снизились на 24,9%, что связано с высокой ключевой ставкой, условиями автокредитования и демпингом китайских автомобилей.
Российский ПАО "КамАЗ" также понес чистые убытки более 37 миллиардов рублей в 2025 году, что в 11 раз больше, чем в предыдущем году. Кризис в "КамАЗ" углубляется из-за высокой ключевой ставки, подорожание кредитов, падение тарифов на перевозки.