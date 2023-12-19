Стратегия захвата: оккупанты хотят создать концерн на базе "Азовмаша"

Центр национального сопротивления сообщил о планах оккупантов на временно оккупированных территориях по созданию машиностроительного концерна. Детальнее — читайте дальше на 24 Канале.

Следовательно, россияне хотят создать машиностроительный концерн на базе захваченного и уничтоженного ими "Азовмаша".

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Центр национального сопротивления отмечает, что российские инженеры, которые прибудут в регион для восстановления уничтоженного промышленного комплекса для работы на агрессора, станут целью Движения Сопротивления.

Планы врага далеки от реальности, ведь промышленный потенциал региона сами россияне уничтожили и продолжают это делать. Однако в очередной раз констатируем мародерскую логику мышления россиян,

– пишет Центр национального сопротивления.

Как россияне не справились с производством

В то же время россияне не смогли справиться с мощностями бывшего завода Volkswagen в Калуге.

Ранее сообщалось, что Volkswagen ушел из России, чтобы не попасть под санкции.

Завод в Калуге перешел в холдинг "Авилон". Россияне кичились, что вот-вот запустят производство автомобилей, однако выпустить ни один автомобиль с конвейера у них так и не получилось.

Нам отменили транспорт на завод, заставляют высиживать "простой" на заводе, и снизили зарплату. Все оборудование просто распыляется. То, что досталось в наследство от Volkswagen, просто уничтожено,

– жалуются местные в соцсетях.

За последние два месяца руководители завода уже уволили 1300 работников. Это более трети общего штата, и увольнения будут продолжаться.