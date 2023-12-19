Відтак, росіяни хочуть створити машинобудівний концерн на базі захопленого та знищеного ними "Азовмашу".

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Центр національного спротиву зауважує, що російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу для роботи на агресора – стануть ціллю Руху Опору.

Плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі росіяни й знищили й продовжують це робити. Проте вчергове констатуємо мародерську логіку мислення росіян,

– пише Центр національного спротиву.

Як росіяни не впорались із виробництвом

Водночас росіяни не змогли дати раду із потужностями колишнього заводу Volkswagen у Калузі.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялось, що Volkswagen пішов з Росії, щоб не потрапити під санкції.

Завод у Калузі перейшов до холдингу "Авілон". Росіяни хизувалися, що ось-ось запустять виробництво автомобілів, проте випустити жодну автівку з конвеєра в них так і не вийшло.

Нам скасували транспорт до заводу, змушують висиджувати "простій" на заводі, і знизили зарплату. Усе обладнання просто розпилюють. Те, що дісталося у спадок від Volkswagen, просто знищене,

– бідкаються місцеві у соцмережах.

Впродовж останніх двох місяців керівники заводу вже звільнили 1300 працівників. Це більш як третина загального штату, і звільнення будуть продовжуватися.