BAE Systems откроет производство оружия в Украине: Зеленский сообщил об успешных переговорах

Оружие для защиты Украины и отпора российским оккупантам остается наиболее насущным вопросом. Помощь партнеров – неоценима, но крайне важно, чтобы производство развивалось на территории Украины.

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями транснациональной компании BAE Systems. Это один из крупнейших производителей оружия в мире, который имеет штаб-квартиру в Лондоне и специализируется на производстве оружия, безопасности и аэрокосмической сфере.

Читайте также Япония передаст Украине турбины для производства электроэнергии

BAE Systems запустит представительство в Украине

Как отметил Владимир Зеленский, все лучшее оружие, которое помогает нашим героическим воинам в борьбе с врагом, должно производиться в Украине. Собственно производство оружия для государства топ-приоритет, и в этом направлении уже удается делать важные шаги.

В частности, свою работу в Украине начинает компания BAE Systems. Уже сейчас наши герои используют оружие компании – артиллерийские системы L119 и M777, а также бронетехнику CV90.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

На встрече с генеральным директором BAE Systems Чарльзом Вудберном обсудили открытие офиса компании в Украине, а также локализацию производства.

Мы высоко ценим, когда частные компании в это время открывают свои офисы в нашей стране. Прежде всего, это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан,

– подчеркнул Зеленский.

Сам Вудберн заверил, что Украина получит всю необходимую поддержку, борясь за безопасность целого континента.