Бренд всемирно известного такси поймали на неуплате налогов в Украине

Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму в несколько миллионов гривен. Нарушителями оказались лица украинского представительства всемирно известного бренда такси.

Всемирно известный бренд такси уклонялся от уплаты налогов

В Бюро экономической безопасности не отметили, о каком именно бренде идет речь, однако рассказали, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, незаконным образом обналичивались.

Читайте также Ocean Plaza Ротенберга перейдет в собственность Украины

Как нарушители обходили уплату налогов

Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие "информационно-посреднические услуги".

Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установленная сумма уклонения – 52 миллиона гривен .

. Детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц.

В январе–феврале 2023 года по результатам выявления рисков в сфере налогообложения создано и направлено в подразделения детективов БЭБ 55 аналитических продуктов и 10 аналитических справок на общую сумму возможных потерь бюджета в 3,2 миллиарда гривен.