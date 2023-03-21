Бренд всемирно известного такси поймали на неуплате налогов в Украине
21 марта 2023, 10:46Читати новину українською
Источник:Бюро экономической безопасности Украины
Детективы Бюро экономической безопасности Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму в несколько миллионов гривен. Нарушителями оказались лица украинского представительства всемирно известного бренда такси.
Всемирно известный бренд такси уклонялся от уплаты налогов
В Бюро экономической безопасности не отметили, о каком именно бренде идет речь, однако рассказали, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, незаконным образом обналичивались.
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Как нарушители обходили уплату налогов
- Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие "информационно-посреднические услуги".
- Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установленная сумма уклонения – 52 миллиона гривен.
- Детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц.