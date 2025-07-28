Из "белого списка" бизнеса исключили более 3 200 компаний – ждут ли их налоговые проверки

С начала года из реестра так называемого "клуба белого бизнеса" исключили более 3 000 компаний. Речь идет о тех предпринимателях, которые имели соответствующий налоговый статус, но не подавали отчетность или не осуществляли хозяйственную деятельность.

Почему компании исключили из списка?

Чаще всего из-за формальных нарушений: например, несвоевременное представление отчетности. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые анализировал Опендатабот, информирует 24 Канал.

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Справочно. В реестр включают компании, которые работают официально, регулярно подают отчетность и платят налоги. Наличие в списке позволяет им претендовать на участие в государственных закупках, получать гранты, а также служит индикатором прозрачности перед партнерами.

Сколько компаний в списке сейчас?

По состоянию на середину июля 2025 года в клуб входят 8 882 компании, что составляет всего лишь 0,63% от всех юридических лиц в Украине. При этом с начала года в список было добавлено более 4 100 новых участников, что несколько превышает количество исключенных.

Несмотря на ротацию, количество участников стабильно растет. Самая распространенная сфера бизнеса среди бизнеса – торговля и ремонт автотранспорта (22%), далее – перерабатывающая промышленность (16%) и аграрный сектор (14%).

Больше всего "прозрачных" предприятий сосредоточено в Киеве, а именно 25%, и регионах Днепропетровской (9%), Киевской и Львовской (по 7%) областей,

– говорится в отчете аналитиков.

Заметьте. Исключение из клуба не автоматически означает налоговую проверку. Такие компании могут попасть в план проверок только после тщательной оценки рисков, которая проводится дважды в год