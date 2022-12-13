США обнародовали первые обвинения против Сэма Бенкмана-Фрида

Органы регулирования ценных бумаг США выдвинули Сэму Бенкману-Фриду обвинения в мошенничестве в отношении инвесторов его обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Это стало первым обвинением после его ареста на Багамах.

Обвинение в мошенничестве стало первым шагом в ожидаемой серии уголовных и гражданских обвинений после его ареста на Багамах вечером в 12 декабря. О чем сообщило Министерство юстиции США.

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Обвинения против Бенкмана-Фрида

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила во вторник, что выдвинула Бенкмен-Фриду обвинения в мошенничестве венчурных капиталистов и других инвесторов, вложивших 1,8 миллиарда долларов в базу в Nassau-based FTX, большинство из которых расположены в США, с мая 2019 года.

Также регулятор обвинил Бенкмана-Фрида в организации многомиллиардного мошенничества, которое началось в день, когда он запустил свою криптовалютную биржу FTX, и продолжалось под его личным руководством до ее краха в прошлом месяце.

Мы утверждаем, что Сэм Бенкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, в то же время заявив инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте.

– сказал глава SEC Гэри Генслер.

В своем иске SEC утверждала, что Бенкман-Фрид рекламировал свою компанию потенциальным инвесторам как безопасному и надежному участнику дикого мероприятия цифровых активов, сосредотачиваясь на рекламе сложного управления рисками компании.

С самого начала Бенкман-Фрид ненадлежащим образом перенаправлял активы клиентов в свой частный крипто-хедж-фонд Alameda Research, а затем использовал эти средства клиентов для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, роскошных покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.

– утверждают в SEC.

Глава SEC Гэри Генслер подчеркнула, что совершенное Банкменом-Фридом мошенничество – это громкий призыв к криптоплатформам, чтобы они соответствовали рамкам законов. Также она добавила, что расследование FTX продолжается.

Крах биржи на Багамских островах, когда-то оценивавшийся в 32 миллиарда долларов, привел к потенциальным потерям для миллионов кредиторов, в том числе мелких инвесторов, и вызвал шок в криптоиндустрии.