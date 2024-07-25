Безработица в Польше упала до уровня 1990 года
Источник:Wpost
Уровень безработицы в Польше сократился до 4,9%. Это самый низкий показатель для страны начиная с июня 1990 года.
Безработица в Польше
Такой низкий показатель безработицы в стране был только дважды – в июне 1990 года и в июле 2022 года. Тогда украинцы беженцы начали занимать вакансии на польском рынке.
Читайте также Критические предприятия: работники скольких транспортных компаний получат бронированиеНапомним! Сейчас в Польше работают 7,1 миллиона человек, из которых 16 миллионов - на полной занятости.
Данные польского статистического управления и Евростата различаются из-за различий в показателях безработицы. Европейская статистика показывает, что уровень безработицы в Польше составляет лишь 3%, что является вторым самым низким показателем среди стран ЕС.
Самый низкий показатель безработицы в Чехии – 2,7%. Ее средний показатель, по ЕС составляет 6%, а в зоне евро - 6,4%.
Зато самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Испании и Греции – 11,7% и 10,6% соответственно.