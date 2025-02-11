Депутат сообщила, сколько в Украине граждан не работают официально

В Украине 8 миллионов людей трудоспособного возраста не имеют официального трудоустройства. Поэтому, прежде чем сосредотачиваться на возвращении граждан, выехавших за границу, следует сосредоточиться на этой проблеме.

Безработица в Украине

Такое мнение озвучила народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина в эфире "Новости Live", информирует 24 Канал. В частности, при обсуждении возвращения беженцев Южанина отметила, что речь идет не только об официально зарегистрированных безработных, но и о тех, кто не обращался в Государственную службу занятости.

Смотрите также 7 самых редких профессий на рынке труда Украины

В Украине 8 миллионов людей без официальной работы. Часть из них может быть неформально трудоустроенной, другая часть – фактически безработная. Это кроме пенсионеров,

– отметила Южанина.

В список вошли не просто безработные, которые стоят на учете в Государственной службе занятости, но и те не трудоустроенные, кто туда не обращался.

В то же время в стране наблюдается дефицит рабочих специальностей, и эти вопросы требуют неотложного решения.

Приоритет – внутренний рынок труда

Южанина отметила, что Украина должна сначала найти решение для нетрудоустроенных граждан внутри страны, в частности для внутренне перемещенных лиц, прежде чем концентрироваться на возвращении украинцев из-за рубежа.

"Давайте разберемся сначала с теми, кто находится на территории Украины, а потом будем говорить о тех, кто за рубежом. Ведь с каждым годом процент желающих вернуться уменьшается", – подчеркнула депутат.

Что этому предшествовало

Заметим, что ежегодно Служба занятости обслуживала около миллиона граждан. Сейчас эта цифра существенно уменьшилась.

Так, течение 2024 года в Службе занятости было зарегистрировано 400 тысяч безработных. Одной из причин по которой официальное количество безработных уменьшилась связана с выездом населения за границу.